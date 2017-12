Rezept für ca. 12 Runebergin Torttu:

150 Gramm Butter oder Margarine

1 1/2 dl Zucker

2 Eier

50 Gramm gemahlene Mandeln

1 1/2 dl Weizenmehl

100 Gramm Mischung aus Pfefferkuchen/Plätzchen, Knäckebrot und/oder Semmelbrösel

1 Teel. Backpulver

1/2 dl Sahne

Für den Puderzucker und das Topping:

1 dl Puderzucker

ein paar Tropfen Zitronensaft

ca. 1/2 Essl. Wasser

Himbeer- oder Heidelbeermarmelade

Zunächst die Butter, die Eier und den Zucker zusammenmischen. Dann die Plätzchen und Knäckebrot zerkrümeln und anschließend mit gemahlenen Mandeln zusammen einmischen. Zuletzt die Sahne und dann Mehl und Backpulver zugeben, bis ein Teig entsteht. Den Teig in 12 Muffinförmchen füllen und bei 200° für ca. 18-20 Minuten backen. Schließlich den Zuckerguss in einem Ring auftragen und in die Mitte einen Klecks Marmelade füllen.

Voilà!