Das Leben in der Filterblase

Morgens bei der Tasse Kaffee erstmal in aller Ruhe den Facebook-Feed auf aktuelle Nachrichten checken. So beginnen vermutlich viele ihren Tag. Warum auch nicht? Unterschiedliche Zeitungen und Personen posten ihre Artikel und man erlangt einen guten Überblick über die Themen des Tages aus ganz unterschiedlichen Quellen. Oder? Die Diskussion um die Filterblase greift zur Zeit um sich und viele kritisieren, dass der Facebook-Algorithmus dazu führe, dass man nur noch Nachrichten wahrnimmt, die auch zur eigenen Meinung passen.

Nachrichten und Social-Media. Seit Monaten gibt es Debatten wie diese beiden Puzzle-Stücke zueinander passen. Mal geht es um Fake-News, mal um Analyse-Firmen, die den Wahlkampf entschieden haben wollen, mal um Clickbaiting und jetzt um die Filterblase. Über das, was wir im Facebook-Feed angezeigt bekommen und in welcher Reihenfolge, entscheiden Algorithmen, auf Grund unserer Klickgewohnheiten. Das führt zwangsläufig dazu, dass man kaum Artikel zu lesen bekommt, die der eigenen Weltsicht komplett widersprechen. Es erscheint als bezöge man seine Nachrichten aus unterschiedlichen Quellen, doch tatsächlich sind alle Artikel der eigenen politischen Richtung entsprechend.

Doch man macht es sich einfach wenn man der "bösen" Digitalisierung die Schuld an Trump oder der AfD gibt. Blicken wir doch mal ein paar Jahre zurück. Zu Zeiten als das Facebook noch aus Papier war, in dem die Grundschul-Freunde nette Sprüche geschrieben haben. Auch damals gab es Filterblasen. Ob man nun ein FAZ-Abonnenment hatte und Abends um 20 Uhr die Tagesschau geguckt hat oder ob man beim Bäcker die Bild gekauft hat und in der Mittagspause bei RTL Punkt 12 reinschaltet. Man gestaltete sich schon damals seinen Medienkonsum nach dem persönlichen Geschmack. Und wenn man es eilig hatte liest man in der Zeitung auch nur die Artikel, dessen Überschrift einen interessiert. Der Algorithmus läuft dabei im Kopf.

Das heißt aber nicht, dass damit die Sache vom Tisch ist. Filterblasen sind nur eines von vielen Problemen, mit denen sich Medien in Zeiten der Digitalisierung rumschlagen müssen. Die Debatte darüber ist definitiv sinnvoll und der öffentlich-rechtliche Sender "funk" hat mit ihrer Seite ungefiltert einen interessanten Beitrag geleistet. Zwar ist sie (noch) nicht so umfangreich und wie das amerikanische Original Blue Feed, Red Feed vom Wall Street Journal, allerdings ist es wirklich interessant die Nachrichten aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Auch wenn dieser Blickwinkel einen möglicherweise ankotzt.

Von Hanno Jenkel