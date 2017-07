Mit “Radiooooo” die Welt der Musik entdecken

Die Semesterferien stehen ins Haus, Radio Q macht Sendepause. Doch das bedeutet natürlich nicht, dass ihr auf euren täglichen Musikgenuss verzichten müsst. Nutzt die Q-freie Zeit doch mal für eine musikalische Entdeckungsreise und bastelt euch eure eigene “Q-Zeitkapsel” oder lasst euch mit dem Taxi durch ein “Mixtape mit Kultstatus” fahren. Wie klingt die Musik zum Beispiel in… Armenien, Thailand oder Grönland? Gibt es wirklich einen Eskimo-Sound? Die Seite "Radiooooo" macht es möglich.

Fünf O’s (eines für jeden Kontinent der Erde) bilden den Schlüssel zu einer unvergleichlichen Schatztruhe, die dem musikalischen Entdeckergeist keine Grenzen setzt. Öffnet man sie, so blickt man auf eine frei zoombare Weltkarte, garniert mit einer Zeitleiste.

"Radiooooo - A Musical Timemachine." Oben Links den Musikstil wählen, ein Land und ein Jahrzehnt wählen und ab geht’s.

Der Groschen dürfte gefallen sein. Man wählt ein Land und ein Jahrzehnt und bekommt einen Musikstream aus dem Wahlland und -jahr. Die Weltkarte aktualisiert sich dabei je nach Jahrzehnt historisch korrekt. Für eine noch genauere Differenzierung stehen dem Hörer mit “fast”, “slow” und “weird” noch drei Einstellungsmöglichkeiten für die Stimmung der Musik zur Verfügung. Und schon kann es losgehen.

Die von den Initiatoren selbstgemalte Weltkarte von “Radiooooo” birgt zahlreiche Geheimnisse. So sind in den Weltmeeren wechselnde Specials und liebevoll gezeichnete Seemonster versteckt.

Auf “Aperitivo Island” gibt es Lounge- und Cocktail Musik aus aller Herren Länder. Rechts unten ist das “Neverland” zu sehen.

Neben “Party Island” zum Beispiel “Christmas Island” zu Weihnachten oder das “Neverland” mit Musik für kleine und große Kinder. Bei “Lazy Island” ist der Name Programm. So setzt “Radiooooo”, obwohl immer noch in der Beta-Phase, immer wieder interessante thematische Schwerpunkte und bereichert die ohnehin schon sehr differenzierte Musiklandschaft noch weiter.

Hallo Flugzeug! “LeClub” bietet dem Hörer eine Auswahl unterschiedlichster elektronischer Club Musik. “Party Island” ist musikalisch vielseitiger. Will man bei Cocktails entspannen wählt man “slow”, ist man in Tanzlaune “fast” und findet kein Ende gibt es mit “weird” die Möglichkeit, sich mit unkonventionellen After-Hour-Sound bespaßen zu lassen.

Und wem das selbstständige Recherchieren und Erkunden zu anstrengend ist, der braucht nicht selber zu “fahren”, sondern kann sich auch bequem ins Taxi setzen und eine selbst gewählte Reise durch Zeit und Raum antreten.

Mit dem Taximodus kann man sich wie im Reisebüro eine Route erstellen und sich durch Zeit und Raum chauffieren lassen.

Gefüttert werden die Zeitmaschine von “Radiooooo” dabei, ganz im Stile unserer Zeit, von den Usern selbst. Den “Treasure Hunters”, wie die Macher hinter der Seite ihre Nutzer liebevoll nennen. Hier sehen die drei Franzosen auch den Mehrwert gegenüber herkömmlichen Streaming-Anbietern. Während die Algorithmen von Spotify und Co. den Nutzer stets in seiner subjektiven Blase halten, wartet der Stream von “Radiooooo” mit nie zuvor gehörten Schätzen auf. Durch die fehlende Möglichkeit, einen Song zu überspringen, ist man gezwungen, das Land oder das Jahrzehnt zu wechseln. Das sorgt für ein authentisches und historisch korrektes Klangbild. Außerdem kann man die musikalische Vielfalt unseres Planeten auf geographisch-historische Weise erkunden, statt in alphabetisch sortierten Listen umherzuirren.

So wird einem schnell klar, wie zahlreich und schillernd die musikalischen Zeitgenossen von den Everybody Darlings Elvis Presley oder den Beatles waren und bis heute sind. Das erweitert den Horizont. Das macht Spaß.

Nicht nur musikliebhabende Dinosaurier, denen die musikalische Vielfalt unserer digitalen Welt zu kurz kommt, sind hier genau richtig. Auch Digital Natives kommen auf ihre Kosten. So kann man seinen musikalischen Trip natürlich auf Facebook und Co. teilen oder die Musikgeschichte unterwegs bequem mit der praktischen “Radiooooo”-App entdecken.

Und übrigens: Das Ganze ist sowohl kostenlos, als auch werbefrei. Eine absolute Empfehlung also für Musikbegeisterte und vor allem jene, die es noch werden wollen.

Text von Marvin Hövelkröger

Mehr Informationen auf:

www.radiooooo.com

https://www.facebook.com/radioooooooooo