1:0 – Diktatur vs. Demokratie?

Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. (GG, Art. 5, Abs. 1)

Kommentar von Susanne Schöneich

So steht es im Artikel 5, Absatz 1 im deutschen Grundgesetz. Am heutigen „Internationalen Tag der Pressefreiheit“ wird weltweit auf Verletzungen des Presserechts aufmerksam gemacht. Außerdem soll an diesem Tag die Bedeutung der freien Meinungsäußerung für die Demokratie hervorgehoben werden. Denn die Presse- und Meinungsfreiheit ist nicht nur ein, sondern das grundlegende Element in jeder Demokratie.

Der Internationale Tag der Pressefreiheit wurde im Dezember 1993 von der UNESCO ins Leben gerufen. Anlass für den Tag war die Erinnerung an die Deklaration von Windhuk, die am 3. Mai 1991 bei einer UNESCO Konferenz in der namibischen Hauptstadt Windhuk verabschiedet wurde. Sie beinhaltet eine Erklärung zur Schaffung einer unabhängigen, pluralistischen und freien Presse als Grundstein demokratischer Gesellschaften. Organisationen wie Reporter ohne Grenzen oder Amnesty International nutzen den 3. Mai, um auf Missstände der Meinungs- und Pressefreiheit hinzuweisen, denn in vielen Ländern ist dieses Grundrecht eingeschränkt.

Die Auswirkungen dieser Einschränkung sind fatal.

Unzählige Journalistinnen und Journalisten werden weltweit verfolgt oder sitzen im Gefängnis. Ein Blick in die türkische Politik genügt, um festzustellen: Nie war der Internationale Tag der Pressefreiheit von größerer Bedeutung. Journalistinnen und Journalisten, die in der Türkei kritisch über Erdogan oder dessen Partei die AKP berichten, werden inhaftiert.

Der Korrespondent Deniz Yücel ist nur einer von vielen. Er sitzt seit Februar 2017 in Untersuchungshaft. Ihm werden „Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung“ vorgeworfen. Aktuell weigert sich Erdogan, Deniz Yücel nach Deutschland zu überstellen. Doch auch in vielen anderen Ländern, die nicht in den Medien präsent sind, wird das Grundrecht der Meinungsfreiheit mit Füßen getreten.

Heute ist es wichtiger denn je die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten zu schützen. Sie sorgen unter anderem für Aufklärung und Transparenz.

Überall dort, wo die Pressefreiheit eingeschränkt wird, steht es Eins zu Null für Diktatur gegen Demokratie.

Meinungs- und Pressefreiheit sind ein hart erkämpftes Grundrecht, das für uns selbstverständlich wurde und über das man sich keine Gedanken machen musste. Doch in Momenten, in denen diese Freiheit bedroht und angegriffen wird, müssen wir uns immer und immer wieder bewusst für sie entscheiden und für sie eintreten. Dies beginnt bereits da, wo wir uns entschieden mit den „Lügenpresse“- Schreiern und „Alternative-Fakten“ - Befürwortern auseinandersetzen müssen. Wir dürfen sie nicht an der journalistischen Glaubwürdigkeit sägen lassen. Wir müssen für unsere Rechte und Werte einstehen und dürfen sie nicht von Demokratiegegnern zerstören lassen.