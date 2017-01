Happy Birthday Opportunity

13 Jahre alt wird der Mars Rover Opportunity! Am 25. Januar 2004 landete er auf dem roten Planeten. Zu seinem Geburtstag blicken wir zurück auf die bisherige Geschichte dieses technischen Meisterwerks.

Hätte heute vor genau 13 Jahren ein außerirdisches Wesen auf dem Mars gelebt, hätte es eine außergewöhnliche Beobachtung machen können:

Mit 25000 km/h rast ein ungewöhnliches Objekt auf den Planeten zu. Beim Eintritt in die Atmosphäre hat es die Temperatur der Sonnenoberfläche. Wenig später öffnet sich ein Fallschirm. Bremsraketen werden gezündet und Airbags rund um dieses seltsame Objekt pumpen sich auf. Bis es 40 Meter über dem Boden fallen gelassen wird und dann erstmal eine ganze Weile auf der Marsoberfläche herum hüpft. Bis es schließlich zufälligerweise in einem kleinen Krater zum stehen kommt. Nach einiger Zeit kommt zum Vorschein, was dort auf den roten Planeten geschossen wurde.

Es erinnert ein wenig an den Disney-Roboter “Wall-E” wenn Opportunity zum ersten mal mit ihren Kameras, die an einem kleinen Mast befestigt sind, ihre Umgebung erkundet.

Die Mission war klar formuliert. 90 Tage lang sollte sie dauern und die Oberfläche des Mars erforschen. 600 Meter weit sollte sie über die Marsoberfläche fahren. Doch Opportunity fährt und forscht noch heute. 13 Jahre nach ihrer Landung. Mit über 43 Kilometern hat sie bereits eine Marathonstrecke hinter sich gelassen. Kein anderer Rover, ob auf dem Mars oder dem Mond, hat eine solche Strecke oder eine solange Zeit überlebt. Auch die baugleiche Schwester "Spirit", die wenige Monate vorher anreiste, blieb nach sechs Jahren im Sand stecken. Aber wofür das ganze? Die technische Meisterleistung dieser Mission brachte erstmals den Beweis dafür, dass es flüssiges Wasser auf dem Mars gegeben haben muss. Am Ort der Landung muss früher einmal ein Salzsee oder Ozean gewesen sein. Nach Meinung der Forschern ist diese Region hervoragend dafür geeignet Fossilien zu konservieren. Sollte es also einmal Leben auf dem Mars gegeben haben, lässt sich das vermutlich genau dort herausfinden.

Und wer weiß: vielleicht kann er oder der Rover “Curiosity”, der 2012 auf der Mars-Oberfläche landete, oder eine der zukünftigen Missionen die Frage nach außerirdischem Leben beantworten.

Von Hanno Jenkel