Kritik an Leitbild zu Tierversuchen der Medizinischen Fakultät der Uni Münster

Das neue Leitbild zu Tierversuchen an der Medizinischen Fakultät der Uni Münster wird von der Tierrechtsorganisation PETA stark kritisiert. In einer Pressemitteilung bezeichnete die Organisation das Leitbild als Blendwerk. PETA kritisiert vor allem das Fehlen von moralischen Verantwortungsbewusstsein. Das verabschiedete Leitbild befürworte Tierversuche ausdrücklich, während an anderen Standorten fortschrittlicher geforscht würde. In Münster stelle man finanzielle Interessen über das Tierwohl.

Die Medizinische Fakultät der Uni Münster hält über 75'000 Tiere zu Versuchszwecken.