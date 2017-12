DFG gibt Leibniz-Preisträger/-innen 2018 bekannt

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG hat die Leibniz-Preisträger 2018 bekannt gegeben. Elf Wissenschaftler werden im kommenden Jahr ausgezeichnet, wie die DFG in einer Pressemitteilung erklärte. Eine der Preisträgerinnen ist Professorin Fuchs-Schündeln von der Uni Frankfurt. Die Wirtschaftswissenschaftlerin forscht in der Makroökonomie, in die sie Methoden aus der Mikroökonomie einbringt. Sie untersucht das individuelle Spar- und Konsumverhalten ebenso wie Präferenzen bezüglich des Arbeitsangebots. Beides wurde in der Wissenschaft bisher als exogen bestimmt angesehen.

Das Preisgeld beträgt 2,5 Millionen Euro über das die Preisträger sieben Jahre lang frei verfügen können. Die Preise werden am 19. März in Berlin vergeben.