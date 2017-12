Schweinswale und Seevögel auf Online-Karten

Ab heute sind Online-Karten über Sichtungen von Schweinswalen und Seevögel in Nord- und Ostsee verfügbar. Die Daten der letzten 15 Jahre sind über das Bundesamt für Naturschutz abrufbar. Diese Langzeit-Datenreihen stammen von der Abteilung Meeresnaturschutz des Bundesamts in Zusammenarbeit mit Forschern der Uni Kiel und der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Seit 2001 wurden 61'000 Sichtungen gezählt, auch menschliche Einflüsse wie Öl- oder Müllverschmutzungen wurden aufgenommen. In der deutschen Nord- und Ostsee leben bis zu 54'000 Schweinswale, Schweinswale stehen in Europa unter Naturschutz.