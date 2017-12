In diesem Jahr wurden bundesweit mehr Ausbildungsverträge unterschrieben als im Vorjahr. Dies berichtet das Bundesbildungsministerium. In diesemJahr wurden etwa 520.000 Ausbildungsverträge unterzeichnet und damit etwa 3000 mehr als im Vorjahr. Besondere Anstiege sind in den Bereichen Handwerk und öffentliche Dienste zu vermelden. Bildungsministerin Wanka lobte die Zahlen als nie dagewesenes Hoch. Erfreulich ist ebenfalls, dass zum ersten mal Menschen mit Fluchthintergrund in großer Zahl auftauchen. Hier unterschrieben 25.000 Menschen einen Ausbildungsvertrag.