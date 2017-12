Verkäufer von Weihnachtsbäumen rechnen erst zum Weihnachtswochenende mit einem großen Ansturm. Die WN berichtet, dass dies zum einen am schlechten Wetter in Münster als auch am Termin von Heiligabend liege. Dieser fällt in diesem Jahr nämlich auf einen Sonntag. Beliebtester Baum ist nach wie vor die Nordmanntanne, da sie einen starken Duft hat und die Nadeln nicht sticht. Die Nordmanntanne kostet weiter 20 Euro pro Meter.