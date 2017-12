Raumfahrer von ISS zurück

Drei Raumfahrer sind nach fünf Monaten auf der Raumstation ISS zur Erde zurückgekehrt. Wie spiegel online berichtet, musste dabei eine Planänderung vorgenommen werden. Problem waren die extrem kalten Temperaturen am Landepunkt in Kasachstan. Aufgrund von Temperaturen bis zu Minus 20 Grad, wurde die geplante Fotosession nach der Landung auf ein Minimum reduziert. Nach dem etwa 3 Stunden dauernden Rückflug wurden die Astronauten möglichst schnell ins Warme gebracht. Wie alle Raumfahrer müssen auch die drei zur Erde zurückgekehrten erstmal ein Muskelaufbautraining absolvieren, da diese in der Schwerelosigkeit erschlafft sind.