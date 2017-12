Fortschritt in der Forschung des Beutelwolfs

Zwei Forschern der Uni Münster ist ein großer Fortschritt in der Entschlüsselung der Abstammungsgeschichte des Beutelwolfs gelungen. Das berichtet die Uni in einer Pressemitteilung. Der Beutelwolf gilt seit 1982 offiziell als ausgestorben. Maßnahmen zu seinem Schutz und der Arterhaltung kamen zu spät. Er wurde wegen seiner dunklen Streifen auch als "tasmanischer Tiger" bezeichnet. Der Wolf war das größte fleischfressende Beuteltier, das in modernen Zeiten auf dem australischen Kontinetn gelebt hat. Die Forscher konnten ausreichend und zudem erstaunlich gut erhaltene DNA aus einem in Alkohol konservierten Beutelwolf gewinnen.