Bücherbus der Stadtbücherei ist kaputt

Der Bücherbus der Stadtbücherei muss aufgrund eines technischen Defekts in die Werkstatt. Das berichtet die Stadt Münster. Bis Weihnachten soll der Bus keine Haltenstellen anfahren. Der Bücherbus ist ein Angebot der Stadtbücherei Münster und stellt verschiedene Medien zur Vefügung. Die bis jetzt bestellten Bücher können in der Stadtbücherei abgeholt werden. Nach Weihnachten wird der Bücherbus voraussichtlich wieder wie gewohnt in den Stadtteilen unterwegs sein.