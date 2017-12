Blücherkaserne wird frei

Die Blücherkaserne an der Eisenbahnstraße wurde vom Stabs- und Unterstützungsbataillon des Deutsch-Niederländischen Korps geräumt. Das berichten die WN. Das 200 Mann starke Battallion ist nach Handorf umgezogen, wo außerdem ein Fuhrpark und Werkstätten der Bundeswehr angesiedelt sind. Der Stab des Korps bleibt dagegen am Schlossplatz angesiedelt. Die zukünftige Nutzung der Blücherkaserne ist weiterhin offen. Eigentümer des Grundstücks ist der Bund. Eine städtische Nutzung kommt erst dann in Frage, sollte der Bund kein Bedarf anmelden.