Verbessertes Verfahren zur Bildbearbeitung

Wissenschaftler der Uni Graz arbeiten an einem Verfahren, um dunkle Bildaufnahmen zu schärfen. Für ihren Ansatz einer innovativen Bildverbesserungsmethode versuchen die Forscher den Sehsinn nachtaktiver Bienen und Schmetterlinge zu nutzen. Die Vorgehensweise könnte sowohl im medizinischen Bereich als auch in der Automobilindustrie Anwendung finden. Die nachtaktiven Tiere bräuchten besonders empfindliche Augen, die sich als Modell für einen Algorithmus anbieten würden, erklärte der Zoologe Manfred Hartbauer von der Uni Graz.

Die Augen der Insekten bestehen aus vielen kleineren Einzelaugen, sogenannten Ommatidien, die zu einem Fecettenauge zusammengefasst werden. So können die Tiere das Licht aus einem größeren Raumwinkel sammeln.