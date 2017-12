RCDS und Jusos zur GroKo-Diskussion

Im Zuge der Diskussion um eine erneute Große Koalition äußern sich die SPD-nahe Juso-Hochschulgruppe und der CDU-nahe RCDS in Münster gemischt. Beim derzeitigen SPD-Parteitag entscheidet sich, ob die Partei mit der CDU und CSU zusammenarbeitet. Die Jusos äußern sich auf ihrer Facebook-Seite klar gegen eine Große Koalition. Einige Mitglieder haben eine Petition des Bundesverbandes gegen eine solche Große Koalition unterschrieben. Der RCDS äußert sich auf Anfrage von Radio Q nicht eindeutig. Die Vorsitzende Anna Gericke sagte wörtlich: "Wir als Hochschulverband haben, wie viele andere auch, ein gesteigertes Interesse daran, dass Deutschland endlich eine stabile Regierung bekommt. Daher wünschen wir den GroKo-Verhandlern viel Erfolg." Gibt die Basis der SPD-Führung am Parteitag das "Go", will diese im Dezember mit CDU und CSU Vorgespräche für Sondierungen führen.