Die Hilfsorganisation "Skate-Aid" feiert Spendenerfolg

Die Hilfsorganisation "Skate-Aid" hat bei einem Gala-Abend in Münster am Samstagabend 63.000 Euro für wohltätige Zwecke eingenommen.

Das berichten die Westfälische Nachrichten.

Die Organisation "Skate-Aid" unterstützt und finanziert pädagogische Hilfsprojekte in Afrika, aber auch in Deutschland.

Unter anderem planen sie den Bau eines Skate-Parks in Namibia, der als Ort der Inklusion und Integration dienen soll.

Die Organisation "Skate-Aid" existiert schon seit 2009 und will mit ihren Aktionen vor allen Dingen Sozialkompetenzen stärken.