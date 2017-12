Roboter sind die Zukunft im Servicebereich

Bis 2055 soll die Hälfte der Arbeitsstunden von Robotern übernommen werden. In allen Branchen sind die elektronischen Assistenzen auf dem Vormarsch, wie eine Studie der McKinsey&Company zeigt. Zwar werde der Mensch als Arbeiter nur in den seltesten Fällen vollkommen ersetzt, aber grade im Gesundheitssektor hätten Algorithmen schon jetzt eine Höhere Genauigkeit für die Vorhersage der Überlebenschancen von Krebspatienten als Fachärzte. Die Roboter sollen vor allem dem Demografischen Wandel positiv entgegen wirken, da bis 2030 die Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte sinken wird. Zu einer Massenarbeitslosigkeit wird es also nicht kommen. Im Servicebereich nutzen Firmen wie Saturn schon jetzt Roboter in den Läden und grade in Japan wollen mehr und mehr Unternehmen aber auch zum Beispiel Museen auf die technischen Assistenten setzten.