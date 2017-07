Dr. Barham Marjeed erhält Stipendium

Dr. Barham Majeed der FH Münster erhält ein Stipendium für gefährdete ausländische Wissenschaftler, wie die FH selbst berichtet. Der gebürtige Iraker wird ab August zwei Jahre lang von der Philipp Schwartz- Initiative unterstützt, um sein Forschungsgebiet in der Solarkraftstoffproduktion in der Chemietechnik weiter zu entwickeln. Außerdem lehrt er Erdöl- und Erdgastechnik an der FH. Insgesamt erhalten 56 Forscher, die Schutz in Deutschland suchen, ein Stipendium.