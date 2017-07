Insulin als Appetitzügler

In einer Studie der Uni Hamburg wurden Probanden abwechselnd Insulin und ein Placebo in Form eines Nasensprays verabreicht, wie der Deutschlandfunk berichtet. Damit sollte getestet werden, ob Insulin den Appetit zügelt. Nach Verabreichung des Insulins mussten die Probanden bewerten, wie sehr ihnen Lebensmittel oder auch Gegenstände gefallen. An Insulin-Tagen zeigte sich, dass Lebensmittel als weniger attraktiv bewertet wurden. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass Insulin Gehirnrezeptoren beeinflusst, die die Freisetzung von Dopamin steuern. Dieses ist auch als Belohnungshormon bekannt. Lediglich bei stark übergewichtigen Probanden zeigte das Insulin keine Wirkung. Da diese bereits eine Insulinresistenz entwickelt haben, tritt keine appetitzügelnde Wirkung ein.