BWL-Studenten wird Klausur aus dem letzten Jahr vorgelegt

In einer Statistikklausur im IHK-Gebäude am Sentmaringer Weg mussten die Studenten die Aufgaben aus einer Klausur vom Vorjahr lösen. Im Zuge dieser Panne hat das Qualitätsmanagement der IHK eine neue Regelung erlassen, nach der Klausurfragen in Zukunft vorab geprüft werden sollen. Laut Karl-Friedrich Schulte-Uebbing, Geschäftsführer der IHK Nord Westfalen, soll die betroffene Klausur dennoch bewertet werden. Danach soll entschieden werden, ob sie gewertet oder wiederholt wird.