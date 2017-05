Der Luxusdampfer "Titanic", der 1912 auf seiner Jungfernfahrt von Southhampton nach New York gegen einen Eisberg prallte und sank, wird von bakteriellen Mikroben langsam aufgefressen. In bereits 20 Jahren k├Ânnte das Weltkulturerbe in sich zusammenfallen und irgendwann ganz vom Grund des Meeres verschwunden sein.