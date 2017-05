Uni Münster regt Kinder zum forschen an

Die Uni Münster regt wieder neue Kinder zum forschen an. Dies bestätigte die Pressestelle der Uni Münster gegenüber Radio Q. Das Projekt heißt Q.Uni Camp und wird am 24.Juni beginnen. Darauf wird es für mehrere Wochen laufen. Dabei lernen Kinder viel über Naturwissenschaften und können auch selbst experimentieren. Auch die angehenden Architekten der FH sind dieses Jahr mit involviert. Diese werden mit den Kindern das Thema Brückenbau erforschen.

Das Camp findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt.