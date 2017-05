Unternehmen in Münster optimistisch

Im Münsterland schauen die Unternehmen größtenteils optimistisch in die Zukunft. Das ergab eine Erhebung durch den Verein „Move – Studentische Unternehmensberatung Münster e.V.“ an der Uni Münster. Im Finanzgewerbe allerdings sei die Stimmung getrübt. Die befragten Unternehmen bewerteten ihre Situation nur noch zu 40% mit „gut“. Letztes Jahr waren es noch doppelt so viele. Bei den Rahmenbedingungen in Münster sieht es ähnlich aus. 2014 empfanden 90% die Rahmenbedingungen als gut, dieses Jahr lediglich 48%.