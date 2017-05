Hacker-Angriff bei der Bahn

Seit Freitag sind die Anzeigetafeln am Münsteraner Hauptbahnhof defekt. Es sind nur drei Wörter zu lesen: „Bitte Lautsprecherdurchsagen beachten“. Der Virus „Wanna Cry“ habe weltweit für diesen Hackerangriff gesorgt und sei durch eine Sicherheitslücke von Microsoft einmarschiert, so die WN. Microsoft hatte bereits ein Update geliefert, welches diese Lücken schließen soll. Allerdings waren noch nicht alle Anzeigetafeln auf dem neusten Stand, sodass „Wanna Cry“ einen einfachen Weg in das System hatte. Der Virus wurde gestoppt und die Anzeigetafeln in Münster sind jetzt wieder voll funktionsfähig.