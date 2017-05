Die „Aktionswoche Alkohol“, die diese Woche zum sechsten Mal bundesweit stattfindet, ist dieses Jahr auch in Münster vertreten, wie das Presseamt der Stadt Münster mitteilte. Morgen, am 17. Mai bietet ein Aktionsstand in der Ludgeristraße zum Thema „Alkohol im Straßenverkehr“ Interessierten die Möglichkeit, sich über die gefährlichen Folgen des Alkoholkonsums für die Verkehrstüchtigkeit zu informieren. Außerdem widmet sich ein weiterer Informationsstand dem Thema Alkohol in der Schwangerschaft.