Wahlergebnis AfD in Münster

Die AfD hat in Münster ihr schlechtestes Wahlergebnis von allen 128 Wahlkreisen in NRW erzielt. Bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag kam die Partei im Wahlkreis Münster I nur auf 3,4 Prozent der Zweitstimmen, in Münster II auf 4,0 Prozent, wie die WN berichtet. Der überwiegende Teil der Wahlkreise, in dem die AfD nicht über die 5-Prozent-Hürde hinauskam, liegt zudem im Münsterland. Der Parteienforscher Klaus Schubert von der Uni Münster erklärt dieses Phänomen mit der niedrigen Arbeitslosigkeit und der tiefen bürgerlichen Verwurzelung der Menschen im Münsterland. Zudem sei die hohe Bildung der Universitätsstadt ein wichtiger Faktor.