fikus-Referat besorgt über CDU-Wahlsieg

Das Referat für finanziell und kulturell benachteiligte Studierende, fikus, befürchtet nach dem Wahlsieg der CDU bei der Landtagswahl in NRW eine Verschlechterung der Situation für finanziell schlechter gestellten Familien. Das autonome AStA-Referat kritisiert, dass die CDU sich nicht klar gegen Studiengebürenden ausgesprochen habe und sichgenauso wenig zum Bafög geäußert haben soll. Von Studiengebühren oder vollständig verzinstem Bafög seien dann vor allem Studierende aus Arbeiterfamilien betroffen.

Außerdem fordert fikus die Förderung für Studierende an die Höhe der Mieten in den Städten anzupassen.