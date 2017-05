Professor Bruno Quast von der Uni Münster ist in die Akademie der Wissenschaften NRW aufgenommen worden. Die Akademie der Wissenschaften setzt sich aus führenden Forschern NRWs zusammen und berät die Landesregierung bei Fragen der wissenschaftlichen Forschung. Professor Quast ist seit 2009 an der Uni tätig und arbeitet am Germanistischen Institut mit dem Themenschwerpunkt Deutsche Philologie.