Das Land NRW fördert den Ausbau des IT-Sicherheitsstandorts NRW mit etwa 6 Millionen Euro. Dies berichtet das Wissenschaftsministerium in einer Pressemitteilung. Das Fördergeld wird in 14 Promotionsstellen an Hochschulen in NRW investiert. Auch Münster profitiert davon. Hier werden an der FH Professor Sebastian Schnitzel und an der Uni Professor Haverkamp gefördert.