Hochschulfinanzierung: Neues Modell

Die Hochschulrektorenkonferenz HRK hat ein neues Finanzierungsmodell für die Hochschulfinanzierung vorgestellt. Dies berichtet die HRK auf ihrer Website. Bei dem neuen Modell soll in Säule 1 die Finanzierung von Personal und Räumlichkeiten durch einen festen Betrag gesichert werden. In Säule 2 sollen mit gestaffelten Beiträgen die Qualität der Lehre verbessert werden. Das "Plus"-Element soll den Beitrag für Säule 1 jährlich um drei Prozent steigern. Das neue Finanzierungsmodell soll im Anschluss an die Bundestagswahl umgesetzt werden.