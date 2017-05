Münster trocknet aus

Münster wartet auf Regen. Gegenüber Radio Q beklagte Hans-Ulrich Menke vom Grünflächenamt das massive Ausmaß des Wassermangels. Pro Quadratmeter liege ein Defizit von 200 bis 300 Liter wasser vor. Münsters Straßenbäume seien vom Wassermangel ebenso gefährdet wie die neu gepflanzten Bäume in den Münsteraner Wäldern. Bei ausbleibendem Niederschlag in den nächsten 14 Tagen müsse die Stadt mit der Bewässerung gefährdeter Bäume beginnen. Seit Juni 2016 wurde das Niederschlagssoll in keinem Monat mehr erreicht, sodass die Wasserstände stark zurückgegangen sind.