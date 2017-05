Forscher entdecken neue Dinosaurierart

Eine neue Dinosaurierart wurde in konservierten Dino-Eiern entdeckt. Chinesische Forscher ordneten die fossilen Überreste einer neuen Art zu, die sie Beibeilong sinensis nannten. Dies bedeutet soviel wie Baby-Drache. Ihre Untersuchung präsentierten die Forscher im Fachblatt „Nature Communications“. In den 1990er Jahren wurden die Überreste der Riesenechse in der chinesischen Provinz Henan ausgegraben. Die Körperhaltung des Dinosauriers weist darauf hin, dass er zum Zeitpunkt seines Todes noch im Ei lag. Eine große Anzahl der Eier wurden auch in Asien und Nordamerika gefunden. Dies deutet auf eine weite Verbreitung der Dinosaurier-Art zu Lebzeiten hin.