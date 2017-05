Alkoholverbot für Münster kommt nicht

In Duisburg ist am Montag ein Alkoholverbot für die Innenstadt verhängt worden. In Münster sehen Stadt und Polizei hingegen keine Notwendigkeit für solche Maßnahmen, wie die WN berichtet. Auch die "Initiative Starke Innenstadt" sieht keinen aktuellen Handlungsbedarf. Frau Huwest von der Stadt Münster teilte gegnüber Radio Q mit, der Ordnungsdienst habe die Innenstadt fest im Blick. Allerdings würden kaum Probleme mit Alkohol an das Ordnungsamt herangetragen. Bei Stadtfesten habe es früher eher Probleme durch Scherben gegeben, diese seien jedoch durch die Verbreitung des Flaschenpfands zurückgegangen.