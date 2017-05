Hawking - wir müssen die Erde verlassen!

Der Mathematiker und Astrophysiker Stephen Hawking rät dazu, die Erde in den nächsten 100 Jahren zu verlassen. So berichtet er in seiner Dokumentation “Expedition New Earth” im BBC.

Klimawandel, Asteroideneinschläge und Massenerkrankungen würden die Existenz der Menschheit bedrohen. Deshalb solle die Menschheit schnellstmöglich einen neuen Planeten zur Umsiedlung finden. Die Dokumentation wird im Sommer ausgestrahlt und soll aufzeigen, wie realistisch eine solche Umsiedlung ist.

Bereits letzten Herbst hat Stephen Hawking zum Verlassen der Erde aufgerufen, allerdings lag seine Prognose zu diesem Zeitpunkt noch bei 1000 Jahren.