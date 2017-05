Initiative Puls of Europe

Anlässlich der Wahl in Frankreich haben sich gestern rund 800 Münsteranerinnen und Münsteraner am Prinzipalmarkt gemeinsam für Europa eingesetzt. So berichtet der WDR.

Jeden Sonntag versammeln sich Bürger aufgerufen von der Initiative Pulse of Europe, um sich für europäische Politik, Frieden und Grundrechte zu engagieren. Eigenangaben zufolge finden sich jeden Sonntag rund 1000 Menschen zur Demonstration in der Münsteraner Innenstadt ein. Auch vor dem Hintergrund der für die Europapolitik entscheidenden Stichwahl in Frankreich zwischen Emmanuel Macron und Marie Le Pen nahmen Sonntag zahlreiche Demonstranten teil. Zukünftig will die Initiative nur noch am ersten Sonntag im Monat zur Demonstration aufrufen.