Neue Fahrradparkplätze für das Fürstenberghaus

Das Fürstenberghaus soll neue Fahrradparkplätze erhalten. Das erklärte Michael Stöcker vom Baudezernent der Uni Münster. Durch den Umbau des Geländes des Fürstenberghauses waren die alten Parkplätze auf dem Vorplatz weggefallen, weshalb Studierende ihre Fahrräder bevorzugt auf dem Bürgersteig entlang des LWL-Museums abgestellt haben. Das soll bald mit dem Bau eines Fahrradparkhauses am Jesuitengang ein Ende haben. Das Parkhaus soll dabei bis zu 320 Fahrräder fassen. Von Seiten des Beirats für Stadtgestaltung gab es bereits Kritik an der Planung: Sie bezweifeln, dass Studierende ihre Räder so weit vom Eingang des Gebäudes parken werden. Stöcker erklärte aber, dass er die Durchsetzung ab kommendem Wintersemester mithilfe von Ordnern sicherstellen wolle.