Katholische Hochschule wird 100 Jahre alt

Die Katholische Hochschule zu Münster feiert Geburtstag – sie wird 100 Jahre alt. Das bestätigte die KatHo gegenüber Radio Q. Die einst durch einen Bombenangriff völlig zerstörte Schule wurde 1945 zunächst am Domplatz und ein paar Jahre später an der Piusallee wiedereröffnet. Die Soziale Arbeit stand dabei schon immer im Vordergrund. Sozialarbeiter seien die zurzeit am stärksten nachgefragten Fachkräfte, so Prof. Dr. Martin Klein, Dekan der Abteilung Münster der Katholischen Hochschule.

Morgen wird es einen Festakt geben, unter anderem mit Bischof Felix Genn.