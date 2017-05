Neue Steuerungsmethode für elektronische Geräte

Die Steuerung der Smartwach, Smartphones und Smart TV soll erleichtert werden. Das erklärte die Pressestelle der Universität des Saarlandes. Forscher des Max-Planck Instituts für Informatik haben eine neue Eingabemethode names Watchsense entwickelt. Bei dieser Methode lassen sich elektronische Geräte wie die Apple Watch in Zukunft nicht mehr nur auf dem Touchscreen bedienen. Bewegungen der Finger werden durch Watchsense nun auch im Luftraum über dem Handrücken erfassen. Die Forscher versprechen sich von der neuen Technik vor allem eine bedienerfreundliche Steuerung und einen Nutzen für virtuelle Realität und Landkarten-Anwendungen. Watchsense wird am 6. Mai.2017 erstmalig auf einer Konferenz in Denver vorgestellt.