Heute ist der Internationale Tag der Pressefreiheit

Der Internationale Tag der Pressefreiheit wird von Organisationen wie Reporter ohne Grenzen genutzt, um auf mangelnde Pressefreiheit aufmerksam zu machen. So verschlechtert sich nach dem Referendum in der Türkei dort weiterhin die Lage für Journalist/-innen. Die Türkei liegt im aktuellen Ranking nur auf Platz 151 von 180. Seit dem Putschversuch letzten Sommer wurden hier mehr als 120 Journalist/-innen inhaftiert. Auf dem letzten Platz liegt Eritrea. Am besten dagegen ist die Pressefreiheit in Finnland, den Niederlanden und Norwegen. Deutschland liegt aktuell auf Rang 16. Kritisiert wird hier der Einfluss der Regierung auf öffentlich rechtliche Medien, wie zum Beispiel das ZDF. Im Fernsehrat des ZDF sind die Hälfte der Mitglieder aktive Politiker. Der dritte Mai wird seit 1993 von der UNESCO als Tag der Pressefreiheit ausgerufen. Aktuell treibt der Fall des Welt-Korrespondenten Deniz Yücel die Diskussion zum Thema Pressefreiheit an. Heute findet ein Solidaritätskonzert für den inhaftierten Journalisten unter dem Motto „Auf die Presse!“ in Berlin statt.(03.05.2017)