NEUE PROFESSUREN ZUM SOMMERSEMESTER

Zum neuen Semester wurden an der Uni Münster einige neue Professoren ernannt, wie die Pressestelle der Uni Münster bekannt gab. Professorin Antje Dammel kam von der Uni Freiburg und ist ab jetzt Professorin am Germanistischen Institut. Neu sind auch Dr. Karina Höveler am Institut für Didaktik der Mathematik und Dr. Samuel Mössner am Institut für Geographie. Außerdem stieg Dr. Matthias Pohlig vom Juniorprofessor zum Professor am Historischen Seminar auf. (03.05.2017)