NATUR-TOURISMUS WIRD BARRIEREFREI

In NRW soll Natur-Tourismus für Menschen mit Handicap erleichtert werden. Wie die WN berichtet, stellt das Land dabei 2,4 Millionen Euro an Fördergeld zur Verfügung. Der Startschuss der Landesweiten Aktion fiel gestern am Haus Heidhorn in Münster. Dort werden nun bereits im späten Mittelalter genutzte Wege befestigt, damit auch Rollstuhlfahrer/-innen die Natur rund um Haus Heidhorn problemlos erleben können. Regierungspräsident der Stadt Münster Reinhard Klenke lobte das Ziel, Natur für alle anfassbar und erlebbar zu machen. Die Bauarbeiten am Haus Heidhorn sollen in diesem August beginnen. (03.05.2017)