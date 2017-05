KREBSMEDIKAMENT SOLL ALZHEIMER BEKÄMPFEN

Wissenschaftler/-innen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen in Göttingen wollen die Symptome von Alzheimerpatient/-innen bekämpfen. Wie der Deutschlandfunk berichtet, soll dies mithilfe eines Krebsmedikaments gelingen. Bei Alzheimer werden einige Hirnzellen quasi falsch programmiert, so dass sie Signale nicht weiterleiten. Das Krebsmedikament Vorinostat dockt an genau jenen Stellen an, und korrigiert die falsche Einstellung der Hirnzellen. Das Medikament wurde erfolgreich an Mäusen erprobt. Dabei fanden die Wissenschaftler/-innen heraus, dass die Tiere in der Lage waren, sich an Vergessenes zu erinnern und wieder Neues zu erlernen. Der Versuch geht nun in eine Pilotstudie mit 80 Patienten. (03.05.2017)