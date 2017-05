Teilchenbeschleuniger wieder in Betrieb

Der Teilchenbeschleuniger LHC am Kernforschungszentrum CERN hat wieder den Betrieb aufgenommen. Die jährliche Winterreperatur dauerte laut Spiegel Online diesmal 17 Wochen.

Wie jedes Jahr wurde auch in in diesem Winter der 27 Kilometer lange Teilchenbeschleuniger LHC für einige Monate abgeschaltet. In dieser Zeit werden Reperaturen an der hochsensiblen Anlage durchgeführt. In diesem Jahr wurde einer der supraleitenden Magneten ausgetauscht, welcher einer der wichtigsten Bestandteile des Teilchenbeschleunigers ist. Weitere Reperaturen wurden an einem Vorbeschleuniger und am CMS-Detektor vorgenommen.

In den nächsten Wochen wird die Anzahl der Teilchen erst langsam erhöht, um die Anlage noch zu testen.(02.05.2017)