Preise für die Uni Münster

Zwei Projekte der Westfälischen Wilhelmsuniversität werden anlässliche der "Europa Woche" prämiert. Das gibt die WWU auf ihrer Homepage bekannt. Die Europa Woche findet vom 05. bis zum 14. Mai in Nordrhein-Westfalen statt. NRW-Europaminister Franz Josef Lersch Mense prämiert insgesamt 80 Projekte. Theamtisch geht es dabei um den sozialen und digitalen Wandel in Europa. Die WWU ist mit den Projekten "Ideen-Mining Generation Europa" und "Citizen Sciences - ein Motor für Integration, Partizipation und Demokratisierung von Wissenschaft in Europa?" unter den Preisträgern.

Am 11. und 12. Mai sind die Projekte auch in Münster ausgestellt. "Citizen Sciences" am Donnerstag, 11. Mai, ganztägig im Alexander-von-Humboldt-Haus, Hüfferstraße 61; "Ideen-Mining" am Freitag, 12. Mai, von 9 bis 17 Uhr im CeNTech, Heisenbergstraße 11.