Studierende starten Verwaltungsprojekt

Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Münster führt in Verbindung mit der Stadt Drensteinfurt ein Verwaltungsprojekt durch. Das Projekt trägt den Namen „Einführung des E-Government in der Stadt Drensteinfurt“, wie die Westfälischen Nachrichten berichten.

Acht Studierende und zwei Dozenten arbeiten an einem Konzept, das es ermöglichen soll, Verwaltungsvorgänge des Bürgerbüros online von zu Hausen aus zu erledigen. Am vierten Mai werden die Studierenden auf dem Wochenmarkt in Drensteinfurt Bürger zu dem Thema befragen, um ein möglichst bedarfsgerechtes Modellkonzept zu entwickeln.