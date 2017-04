Auch Bahnhofsostseite wird neu gestaltet

Die Ostseite des Hauptbahnhofs wird neu gestaltet.

Wie die Stadt Münster in einer Pressemitteilung geschrieben hat, unterschrieben Die Deutsche Bahn AG, die Stadt Münster und der Projektentwickler Landmarken AG gestern den Kaufvertrag für das Gründstück an der Bahnhofs-Ostseite. Nachdem die neue Glasfront an der Westseite bereits enthüllt wurde, soll nun auf der Rückseite ein modernes Viertel mit Hotels, Wohnungen und Geschäften entstehen.

Die Stadt Münster möchte so die Bahnhofsfassade aufwerten. Die Ostseite werde jetzt eine "zweite Vorderseite", schreibt die zuständige Baufirma.

Wann die Gestaltung der Ostseite fertig gestellt wird, ist noch nicht klar. Die Westseite des Bahnhofs soll am 16. Juni offiziell eröffnet werden.