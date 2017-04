Bürgerbegehren "Gremmendorfer Weg" ist unzulässig

Das Bürgerbegehren "Erhaltet den Gremmendorfer Weg" ist unzulässig.

Wie das Verwaltungsgericht Münster gestern entschieden hat, darf die Stadt Münster das neue Baugebiet im Stadtteil Gremmendorf-Ost wie geplant erschließen.

Das Gericht äußerte den Verdacht, der Widerstand gegen den Ausbau des Gremmendorfer Weges sei nur ein Vorwand, um die Bebauung des Neubaugebietes zu verhindern.

In der Urteilsbegründung hieß es außerdem, die Umweltbedenken seien schon in der Planungsphase vorgetragen worden. Man habe sich in einem Abwägungsprozess dennoch für den Ausbau entschieden.

Ob die Bürgerinitiative in Berufung geht, ist noch offen.