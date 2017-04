In der gestrigen Stupa Sitzung wurde der Posten als Referentin für Hochschulpolitik gewählt. Der zweite Posten im Referat für Hochschulpolitik wurde gestern mit der 18 Jährigen Svenja Schubert besetzt. Die Politik und Recht Studentin wurde mit 24 Stimmen, 3 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen in ihr Amt gewählt. Sie will sich unter anderem für mehr E-Learning und die Einführung einer Lernwoche stark machen. Der Asta ist damit seit gestern komplett. (25.4.17)