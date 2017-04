Plastikfressende Raupe entdeckt

Eine Bienenzüchterin in Spanien hat durch Zufall eine Plastik fressende Raupenart gefunden. Laut Spiegel Online sorgt die bei Imkern sehr unbeliebte Raupe nun für Hoffnung im Abbau von Plastikmüll. Die Züchterin sammelte die Raupen aus ihrem Bienenstock in einer Plastiktüte. Nach kürzester Zeit hatten die Tiere Löcher in das Plastik gefressen. Bei der Entdeckung handelt es sich um die Raupen der großen Wachsmotte. Die Würmer ernähren sich von Pollenresten und sind daher eine Plage für Imker und Bienenzüchter. Die Biologin beobachtete das Verhalten der Raupen und stellte fest, dass diese Kunststoff zersetzen können. Hoffnung besteht, dass für die Zersetzung ein Molekül oder Enzym verantwortlich ist, das beim Abbau von Plastikmüll eingesetzt werden kann. Der Zufallsfund bietet laut den Wissenschaftlern Potenzial für bedeutende Forschung im Bereich der Biotechnologie. (25.4.17)